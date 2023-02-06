بعد ثلاثية فاركو.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك من الدوري: مؤامرات لإرضاء الفريق المنافس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه سيعقد اجتماعا طارئًا لدراسة عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا بعد خسارة الزمالك أمام فاركو، بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال مرتضى منصور: "ماحدث مع فريق الزمالك شئ متوقع فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا نادي الزمالك دعم ولكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد اللاعبين الجدد".

وأضاف رئيس الزمالك: "وبناء عليه تم دعوة مجلس الإدارة لجلسه طارئة الرابعة عصر الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة -على حد وصفه- التى يقودها اتحاد الكرة ضد نادى الزمالك بهدف حرمان النادى من الحصول علي بطولة الدوري للمرة الثالثة علي التوالي ليرضي الفريق المنافس".

وبعد خسارة الزمالك، تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.