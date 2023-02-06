قبل مواجهة الأهلي.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية.. وغيابات بالجملة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة اللاعبين التي ستتجه إلى الرباط للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وسيواجه ريال مدريد، بطل أوروبا، الأهلي وهو يعاني من عدد كبير من الإصابات، أبرزها تيبو كورتوا وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيما.

وسيحتضن ملعب مولاي عبد الله في الرباط المواجهة المرتقبة بين الأهلي وريال مدريد، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت القائمة الرسمية لريال مدريد غياب كريم بنزيما وتيبو كورتوا، بالإضافة لـ هازارد وفاسكيز، وميندي وميليتاو، رغم التقارير التي كانت تشير إلى إمكانية لحاق المهاجم الفرنسي بالملكي في المباراة النهائية حال التأهل على حساب الأهلي.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية:

حراس المرمى: لونين، لويس لوبيز، كانيزاريس.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، مارفيل.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.