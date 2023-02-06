الامارات | فوز البطائح ومليحة واتحاد كلباء في كأس الإمارات لكرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح على ضيفه الحمرية بثلاثة أهداف لهدفين في انطلاق منافسات كأس الإمارات لكرة الصالات ليحرز أول ثلاث نقاط، وسجل أهداف البطائح الثلاثي البرازيلي انتونيو الفيس، وجوستافو مارتينيس، ودانيل نيتو، بينما سجل لفريق الحمرية البرازيلي ماركو موريوا ولاعب البطائح عبدالله الخمري بالخطأ في مرماه.

وفاز فريق مليحة على الشارقة بطل الدوري بهدفين نظيفين عن طريق محمد عبيد ومحمد آل علي.

كما فاز اتحاد كلباء على خورفكان 5-4 في قمة كروية شهدت تسجيل تسعة أهداف منها سبعة في الشوط الثاني.

وسجل أهداف كلباء البرازيلي اليكس بوتزان (هدفين) ومواطنيه صامويل الكسندر وفيليب دا سيلفا وحمد علي، بينما سجل أهداف خورفكان سعود خالد وأحمد جاسم ولوكاس نونيس واندري مارتنيس.