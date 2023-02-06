الامارات | ختام بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار بنجاح على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع التي استضافها نادي دبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بمشاركة 97 لاعبا ولاعبة، وهي البطولة الثانية في أجندة الموسم المحلي الحالي، وحضر الختام وتوزيع الجوائز سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعدد من الشخصيات وعشاق لعبة الأذكياء.

وأسفرت نتائج الذكور التي شارك فيها 58 لاعبا عن فوز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول بعدما حصل على 8.5 نقطة، وجاء عمر نعمان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وجاء عبدالرحمن محمد الطاهر وخليفة خالد في المركزين الرابع والخامس برصيد 6.5 نقطة، وشهدت المسابقة منافسات قوية حيث تغيرت الصدارة عدة مرات من بداية الجولات حتى الختام.



وسيطر نادي دبي للشطرنج والثقافة على المراكز الأولى في مسابقة الإناث، حيث حصلت أحلام راشد على المركز الأول برصيد 8 نقاط وجاءت زميلتها بشاير خليل في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة فيما جاءت في المركز الثالث عنود أحمد برصيد 7 نقاط متساوية مع عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، التي جاءت في المركز الرابع.