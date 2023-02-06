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الامارات | محمد الشرقي يفتتح بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المنافسات في تحقيق انتشار الألعاب عالميا، مشيرا إلى المكانة التي تحظى بها إمارة الفجيرة على صعيد تنظيم واستضافة البطولات الدولية، والحرص على إنجاحها وفق أفضل المعايير التنافسية.

 جاء ذلك خلال افتتاح سموه، فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية G2 العاشرة للتايكواندو، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

 وتقام البطولة حتى 10 فبراير الجاري في مجمع زايد الرياضي بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو بمشاركة 55 دولة من حول العالم.

 وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع والرياضيين عامة، وألعاب الدفاع عن النفس خاصة، وتوفير كافة الموارد التنظيمية واللوجستية التي تعزز حضور دولة الإمارات عالميًا في مجال الفنون القتالية.

 وكرّم سموه في حفل افتتاح البطولة، المنتخبات والأندية الفائزة في بطولة كأس العرب الثالثة التي اختتمت فعالياتها 3 فبراير الجاري في مجمع زايد الرياضي، مشيدًا بنتائج البطولة ومستوى أداء اللاعبين فيها.

وتأتي بطولة الفجيرة المفتوحة للتايكواندو بالتزامن مع احتفال الاتحاد الدولي للتايكواندو بالذكرى الخمسين على تأسيسه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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