الامارات | لاعب مفقود تحت أنقاض زلزال تركيا - سورية.. ومحاولات لإنقاذه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور الحالي ولاعب تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد السابق ما زال تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا وسورية اليوم الاثنين، وخلف مئات الضحايا والمصابين بينهم رياضيين على يتقدمهم اللاعب السوري السابق نادر جوخدار وابنه تاج.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن "ستار" التركية أن أتسو لا يزال عالقاً تحت أنقاض مبنى دون معرفة مصيره حتى اللحظة، في وقت يحاول فرق الإنقاذ العثور على المدير الرياضي لنادي هاتاي سبور تانر سافوت العالق بدوره تحت الأنقاض نفسها.

وأوضحت أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أوكسوز وبيرتوج يلدريم وخرجا من تحت الأنقاض على قيد الحياة، بالإضافة إلى عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

يذكر أن أتسو (31 عاماً) انتقال من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري.