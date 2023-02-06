سقط بالثلاثة.. الزمالك يتلقى هزيمة مذلة أمام فاركو في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فاركو فوزا غاليا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري.

ودخل الزمالك مواجهة فاركو محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز الثاني عشر ولديه 16 نقطة.

تقدم فاركو سريعا في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه شكري نجيب بعد انفراده بمحمد عواد نتيجة خطأ من حسام عبد المجيد وتسديد الكرة مباشرة في المرمى.

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وفي الدقيقة 29، نجح المهاجم عمرو جمال في تسجيل الهدف الثاني لفاركو من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، سجل سيف تيرى هدفا عالميا بعدما راوغ عمر جابر وإبراهيما نداى ودفاع الزمالك ليسجل الهدف الثالث لفاركو لتنتهي المباراة بفوز الأخير على الزمالك بثلاثية نظيفة.

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وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.

وبدأ الزمالك مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – سيد نيمار.

الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيف جعفر.

أمامهم: مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما يبدأ فريق فاركو مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا.

الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.

الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.