الارشيف / اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وفاركو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، الموافق 6/ 2/ 2023 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث اصطدم الزمالك بنظيره فاركو، الذى حقق الفوز بنتيجة 3/ 0 على استاد برج العرب.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.

سجل ثلاثية فاركو، شكرى نجيب فى الدقيقة 6، وعمرو جمال فى الدقيقة 30، وسيف تيرى فى الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى.. 

 


جدول ترتيب هدافى الدورى

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا