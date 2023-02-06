شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، الموافق 6/ 2/ 2023 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث اصطدم الزمالك بنظيره فاركو، الذى حقق الفوز بنتيجة 3/ 0 على استاد برج العرب.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.

سجل ثلاثية فاركو، شكرى نجيب فى الدقيقة 6، وعمرو جمال فى الدقيقة 30، وسيف تيرى فى الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى..