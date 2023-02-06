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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من فاركو

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، الموافق 6/ 2/ 2023 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث اصطدم الزمالك بنظيره فاركو، الذى حقق الفوز بنتيجة 3/ 0 على استاد برج العرب.

سجل ثلاثية فاركو، شكرى نجيب فى الدقيقة 6، وعمرو جمال فى الدقيقة 30، وسيف تيرى فى الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 19 فى المركز العاشر، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم كالتالى.. 

جدول ترتيب الدورى المصرى

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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