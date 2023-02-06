شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم دلفى دور الـ16بكأس مصر لسيدات الطائرة ويتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، على نظيره دلفى 3/0 فى إطار دور ال 16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى ربع النهائى .

ويشهد هذا الدور لقاء مهم فى السادسة مساء بين أصحاب الجياد مع الأهلى.

فيما أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3 .

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023 .