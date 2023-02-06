شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتقد جهود أحمد يوسف أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق إنبي جهود لاعبه أحمد يوسف في مباراته القادمة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وتعرض أحمد يوسف للطرد فى مواجهة سيراميكا الماضية وبالتالى سيغيب عن المواجهة المقبلة بسبب الإيقاف.

وقرر مجلس ادارة نادي انبي ضم كل من سيد ياسين ومحمد صديق ورضا الفداوي للجهاز الفني الجديد للفريق البترولى، تحت قيادة تامر مصطفي الذى تولى الإدارة الفنية خلفًا لطلعت يوسف.

كما تقرر الإبقاء علي هاني عبدالله من الجهاز الفني السابق مدربًا مساعدًا بالإضافة إلى خالد خليل مدربا لحراس المرمي.

إنبي فاز على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء امس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان إنبى فاز على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة هرب إنبى من مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى فى الظهور الأول لمدير الفنى الجديد تامر مصطفى ليقفز من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة عشرة فى المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.