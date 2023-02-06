شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مواجهة طلائع الجيش في إطار الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الطلائع في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري وختام مواجهات الدور الأول.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، أحمد سامي بسبب الإيقاف، ومحمد الشيبي بسبب الإصابة