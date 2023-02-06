شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل استعداداته لبطولة أمم أفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر تدريباتهم باستاد الكلية الحربية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب فى نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.