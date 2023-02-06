الامارات | رسمياً.. كيروش مدرباً للمنتخب القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الاثنين، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول.

وأوضح الاتحاد القطري على صفحته في "فيسبوك" إن البرتغالي كيروش مدربا للعنابي. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة المنتخب القطري.

وكان الإسباني فيلكس سانشيز رحل عن المنتخب بعد نهاية عقده في ديسمبر عقب أول مشاركة لقطر في كأس العالم عندما استضافت النهائيات.

وخرج المنتخب من دور المجموعات بثلاث هزائم، وأحرز هدفا واحدا كان في مرمى السنغال.