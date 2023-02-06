نهاية الشوط الأول.. فاركو يفاجئ الجميع ويتقدم بهدفين على الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا على أرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري.

تقددم فاركو سريعا في الدقيقة السادسة عغن طريق لاعبه شكري نجيب بعد انفراده بمحمد عواد نتيجة خطأ من حسام عبد المجيد وتسديد الكرة مباشرة في المرمى.

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وفي الدقيقة 29، نجح المهاجم عمرو جمال في تسجيل الهدف الثاني لفاركو من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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ويدخل الزمالك مواجهة فاركو محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز الثاني عشر ولديه 16 نقطة.

وبدأ الزمالك مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – سيد نيمار.

الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيف جعفر.

أمامهم: مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.