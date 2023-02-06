شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يناقش مقترح إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، داخل ديوان عام الوزارة، ممثلي عدد من الجهات لمناقشة مقترح إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لاستضافة وإقامة كبري البطولات والأحداث الرياضية الدولية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية.

أشار "صبحي" إلى أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمراراً لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية، وتأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقاً لأعلي المواصفات العالمية.

تناول اللقاء استعراض للمكونات الإنشائية للمدينة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تضم مجمع ميادين رماية يبلغ عددهم ٢٢ ميداناً، متحف رياضي، فندق إقامة، مبني المراسم والاستقبالات والاحتفالات، جدارية من الرخام تحمل تصميم التراث الرياضي المصري، منطقة إدارية، منطقة تجارية، قاعات مناسبات، أماكن انتظار السيارات.

كما تضم المدينة استاد رياضي يسع ٩٠ ألف متفرج، صالة مغطاة تسع ٨ آلاف متفرج، صالة مغطاة تستوعب ١٥ ألف متفرج، مجمع إسكواش، مجمع حمامات السباحة الأوليمبي، ملعب تنس أرضي رئيسي وأخر فرعي، ملاعب فروسية، ملاعب تدريب تنس، ملاعب متعددة الأغراض، مستشفى للطب الرياضي، المناطق المخصصة للأسر والعائلات والأطفال، ومسرح روماني، ويتم مراعاة المعايير الدولية في كل المكونات الإنشائية للمدينة.

وناقش اللقاء مقترح الهيكل الإداري للمدينة والمهام واسلوب الإدارة المقترح، كما ناقش اللقاء مقترح خاص لتكون مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية هيئة اقتصادية لها مجلس إدارة يتشكل من مجموعة من الجهات المعنية ومدير تنفيذي لإدارة عمليات التشغيل.

ومن المقرر أن يتم عقد سلسلة من الاجتماعات الفترة المقبلة؛ لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بتشغيل المدينة، وتحديد شكل الإدارة والمهام المطلوبة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.