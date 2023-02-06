شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة المصرى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق غرب الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الأسبوع الـ17 والأخير بالدور الأول، واللاعبون هم:

الهانى سليمان و عمر صلاح و أحمد حكم و اليا سيلا و محمد نادى و شريف رضا و محمد سعد الصباحى و محمد عصام و محمود حليمو و حسام حسن و أحمد جمال و أحمد شوشه و بنجامين بوايتنج و زياد طارق و حسين فيصل و دكو دودو و محمد سعيد و أبو بكر محمد و محمد المغربى و مصطفى سعد " ميسى.

ويغيب عن الفريق كل من : أحمد مصطفى و صديق أوجولا.

كان أحمد سامى المدير الفنى لسموحه قد حذر لاعبو الفريق من صحوة فريق المصرى والتأكيد على الأداء الرجولى حتى اللحظة الأخيرة.

وحضر محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه التدريب الأخير ووعد بصرف مكافأة إجادة فى حال تحقيق الفوز على المصرى.