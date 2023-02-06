شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يودع والدته وعائلته فى المنصورة قبل التوجه إلى الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليًا إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، فى محافظة المنصورة، من أجل توديع والدته وعائلته قبل السفر إلى الدنمارك من أجل الانضمام لصفوف فريق ميتلاند الدنماركى.

ومن المقرر أن يسافر إمام عاشور إلى الدنمارك خلال الساعات المقبلة، حتى يلتحق بفريقه الجديد، والذى تعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى الذى انقضى مع نهاية شهر يناير.

وكان نادي ميتيلاند الدنماركي ضم الدولي المصري إمام عاشور، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الأوروبي، وذكر ميتيلاند عبر موقعه الرسمي صباح الجمعة الماضية، أن النادي قيد الثلاثي الجديد عاشور، وأرمين جيجوفيتش، وأسترت سيلماني، حيث تتيح لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لكل نادٍ فرصة ضم 3 لاعبين جدد إلى القائمة القارية.

ويستعد ميتيلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة على ملعب "خوسيه الفالادي" بمدينة لشبونة في ذهاب ملحق الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الجاري، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب "إم سي أيتش" يوم 23 فبراير.

وانضم إمام عاشور (24 عامًا) إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة فى صيف 2019، وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة، وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي الثلاثاء الماضي توقيع لاعب الوسط الدولي إمام عاشور الى صفوف الفريق قادماً من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليبدأ مشواره مع الفريق الجديد لينضم الى سلسلة من اللاعبين المحترفين.