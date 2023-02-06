شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يسجل هدف تقدم فاركو فى مرمى الزمالك بعد 6 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شكرى نجيب هدف التقدم لفريق فاركو فى شباك الزمالك بالدقيقة 6 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح و عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا، الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري، الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.

يدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التي ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.