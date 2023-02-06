شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين يانكون والشناوى قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالأهلي ، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق على هامش تدريبات الفريق من أجل توجيه عدة نصائح له قبل اللقاء المصيري أمام ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

وتحدث يانكون مع الشناوى عن دوره فى الملعب كحارس مرمى وكقائد للفريق عليه تحفيز زملائه من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام بطل دوري أبطال أوروبا لحسم التأهل لنهائى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الأهلى.

يانكون طالب الشناوى بمواصلة الحفاظ على نظافة شباكه، مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع الهجمات المتوقعة لريال مدريد فى اللقاء المرتقب.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر أمس، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحرص المدير الفني للفريق على الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية والتي فاز الأهلي بها بهدف محمد مجدى أفشة.