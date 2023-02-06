شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يعلن تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك على برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا.
الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.
الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.
وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.
فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.