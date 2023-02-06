شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يعلن تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك على برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا.

الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.

الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.

يدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.