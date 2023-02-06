شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى ينضم لمعسكر منتخب الشباب بعد موافقة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحق عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي بزميله إياد العسقلاني وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت 20 عامًا، وذلك خلال معسكره التحضيرى استعدادًا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين.

ونجح الساعي فى لفت الأنظار منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول، لينال إشادة الجميع بقدراته الفنية والبدنية المميزة.

ويعد الساعي أحد الركائز الأساسية للمنتخب حيث شارك بصفة أساسية ضمن صفوفه خلال المنافسات الرسمية الماضية والتي كان أخرها بطولة كأس العرب وسجل فيها هدفاً.

ووافق الجهاز الفني للفريق الأول بالإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، على تواجد اللاعب خلال معسكر الفراعنة والذى يتخلله الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات ” الكان “.

جدير بالذكر أن قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.