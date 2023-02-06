شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الخامسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ما هو موقف الزمالك وفاركو في جدول الدوري؟

ج: جمع الزمالك 29 نقطة فى بطولة الدوري يحتل بهم المركز الرابع بعدما خاض 16 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل خمسة تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما جمع فاركو 16 نقطة احتل بهم المركز الثانى عشر من 16 مباراة حقق ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وفاركو؟

ج: التقى الزمالك مع فاركو فى 3 مباريات سابقة، بواقع مباراتين بالدوري ولقاء بكأس الرابطة، حقق الفارس الأبيض انتصارا وحيدا، فيما انتهت مباراة بالتعادل، وحقق فاركو فوزا وحيدا، وسجل الزمالك هدفا وتلقت شباكه هدفين.

س: من يقود مباراة الزمالك وفاركو تحكيمياً؟

ج: يقود اللقاء حماده القلاوي، وسيعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وشريف عبد الله، فيما سيكون عاطف حسين حكما رابعا، وخالد الغندور حكما للفيديو، أحمد حسام طه مساعدا لحكم الفيديو.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو؟

ج: ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا – سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.