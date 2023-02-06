الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فاركو وسيف جعفر فى وسط الملعب

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به مباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح و عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

ويدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.