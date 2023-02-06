شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية أفشة لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، فى المران الجماعي كاملا اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط، استعدادا لمباراة ريال مدريد المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أن أفشة تخلص من آثار نزلة البرد التى ألمت به عقب مباراة سياتل ساوندرز وشارك فى المران كاملا.

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية فى المران استعدادا لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس دون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي أفشة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.