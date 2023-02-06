شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل برج العرب استعدادًا لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراة فاركو، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – السيد عطية

خط الدفاع : عمر جابر – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه .

ويدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.