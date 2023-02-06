شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: كهربا يعانى من إجهاد عضلى وفحص طبى غداً لحسم موقفه من مباراة الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.

من جهته قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، "كهربا يعاني من إجهاد عضلي، لذا فضل الجهاز الطبي والفني أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة".

وأوضح أبوعبلة أن كهربا خاض تدريبات الجرى منفردا حول الملعب قبل أن ينتظم في برنامج تدريبي تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.

وأضاف أبوعبلة أن كهربا سيخضع لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبو عبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ48 ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين. وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين حول عدد من الأمور الفنية استعدادا لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.