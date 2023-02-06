7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها، اعتذار عبد المنصف عن خلافة الحضرى فى المنتخب الأولمبى وترشيح أحمد ناجى وفوزى بدلا منه، مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى، وإعلان الأهلى جاهزية أفشة لمباراة ريال مدريد.
محمد عبد المنصف يعتذر عن عدم خلافة الحضرى بالمنتخب الأولمبى بسبب الإسماعيلى
الأهلي يعلن جاهزية أفشة لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية
يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على فاركو فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده فى تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.
اكتفى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.