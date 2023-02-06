شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها، اعتذار عبد المنصف عن خلافة الحضرى فى المنتخب الأولمبى وترشيح أحمد ناجى وفوزى بدلا منه، مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى، وإعلان الأهلى جاهزية أفشة لمباراة ريال مدريد.

محمد عبد المنصف يعتذر عن عدم خلافة الحضرى بالمنتخب الأولمبى بسبب الإسماعيلى

اعتذر محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، عن عدم قبول عرض اتحاد الكرة لتوليه مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى خلفاً لعصام الحضرى، الذى رحل منذ ساعات قليلة لتدريب حراس مرمى المنتخب السورى.

الأهلي يعلن جاهزية أفشة لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، فى المران الجماعي كاملا اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط، استعدادا لمباراة ريال مدريد المقبلة. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات. يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على فاركو فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده فى تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.

اكتفى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.

دخل الثنائى أحمد ناجي وأحمد فوزي، مدربا حراس المرمى، ترشيحات اتحاد الكرة لتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى، بدلا من عصام الحضرى الذى رحل لتولى نفس المنصب ضمن الجهاز الفني للأرجنتينى هيكتور كوبر مع منتخب سوريا خلال الساعات الماضية.