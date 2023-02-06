شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. اجتماع كولر مع اللاعبين 10 دقائق وجلسة مع طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى العاصمة المغربية الرباط، استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين والجهاز الفنى فى بداية المران اليوم لمدة 10 دقائق قبل انطلاق المران. وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين حول عدد من الأمور الفنية وبعض التعليمات المحددة لهم خلال الفترة الحالية استعدادا لمباراة ريال مدريد.

كما اجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية، وتحدث كولر مع أبوعبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ48 ساعة الجارية، وذلك فى إطار تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبوعبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ48 ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين .



فريق الأهلي



كولر

من ناحية أخرى، عقد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالأهلي ، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق على هامش تدريبات الفريق من أجل توجيه عدة نصائح له قبل اللقاء المصيري أمام ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

وتحدث يانكون مع الشناوى عن دوره فى الملعب كحارس مرمى وكقائد للفريق عليه تحفيز زملائه من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام بطل دوري أبطال أوروبا لحسم التأهل لنهائى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الأهلى.

يانكون طالب الشناوى بمواصلة الحفاظ على نظافة شباكه، مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع الهجمات المتوقعة لريال مدريد فى اللقاء المرتقب.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر أمس، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحرص المدير الفني للفريق على الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية والتي فاز الأهلي بها بهدف محمد مجدى أفشة.