شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادى الاهلى، أن هناك برنامجا غذائيا خاصا يخضع له اللاعبون، بالتنسيق مع إيهاب على استشارى التغذية بالجهاز الطبي خلال الـ48 ساعة الجارية.

وقال أبو عبلة، إن هناك برنامجا تغذية خاصا تم التنسيق له منذ مغادرة الفريق لمدينة طنجة وحتى مواجهة ريال مدريد من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل مستوى وتجنب الإرهاق والإصابات.

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين حول عدد من الأمور الفنية في المران استعدادا لمباراة ريال مدريد.



كولر مع لاعبي الاهلي

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

من ناحية أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى العاصمة المغربية الرباط، استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين والجهاز الفنى فى بداية المران اليوم لمدة 10 دقائق قبل انطلاق المران. وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين حول عدد من الأمور الفنية وبعض التعليمات المحددة لهم خلال الفترة الحالية استعدادا لمباراة ريال مدريد.

كما اجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية، وتحدث كولر مع أبوعبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ48 ساعة الجارية، وذلك فى إطار تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبوعبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ48 ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين .