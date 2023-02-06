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الأهلى يشارك صور مران لاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد فى مونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - شارك الحساب الرسمى للنادي الأهلى صورًا من مران لاعبيه، قبل مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل فى نصف نهائى مونديال كأس العالم للأندية، وشارك الصور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب على الصور المنشورة بـ"أول مران لنا فى الرباط".

وظهر في تدريبات النادي حارس المرمى محمد الشناوى، وحسين الشحات، محمد مجدى أفشه، على معلول، وإليو ديانج، محمد عبد القادر، ومحمود كهربا، ومحمد هانى، وياسر إبراهيم.

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مران النادي الاهلي

وفي سياق آخر، انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فى المران الجماعي كاملا اليوم على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط، استعدادًا لمباراة ريال مدريد المقبلة 

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أن أفشة تخلص من آثار نزلة البرد التى ألمت به عقب مباراة سياتل ساوندرز وشارك فى المران كاملاً.

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محمد مجدي افشه

 

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محمد عبد القادر

 

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ياسر ابراهيم

 

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محمد الشناوي

 

وحرص المدير الفنى للفريق على الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية فى المران استعدادا لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.

 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة

 

واستأنف الأهلي تدريباته أمس دون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي أفشة.

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محمد هاني

 

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محمود عبد المنعم كهربا

 

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إليو ديانج وعلي معلول

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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