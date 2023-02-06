شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة تدريبات إضافية للشناوى فى مران الأهلى استعدادًا لريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلى تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية في الرباط وذلك استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

وأدى الشناوي تدريبات الجري حول الملعب وجانبًا من التدريبات البدنية المنفردة لمدة 20 دقيقة عقب انتهاء فقرات المران الجماعي وفقًا للبرنامج التدريبي المحدد له.

واختتم فريق الأهلى تدريباته التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية في الرباط وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وشهد المران تدريبات بدنية مكثفة للاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط أحمال الفريق .

وشهد المران اجتماعا مطولا بين مارسيل كولر المدير الفني والجهاز المعاون بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي .

وشهدت فقرات المران تدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي حددها الجهاز الفني .

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات بدنية وفنية متنوعة لرباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني فقرات المران بتدريب استشفائي شارك فيه جميع اللاعبين لتفادي الإجهاد