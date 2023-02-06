آخر تطورات أزمة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” في أزمة عقوبة الإيقاف لصالح نادي الزمالك.

وفي حال صدور قرار بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا من جديد سيكون هناك تحرك عاجل بطلب الاستئناف على العقوبة وذلك حتى يشارك لفترة جديدة لحين حسم موقفه بشكل نهائي.

وشهدت الفترة الماضية تردد بعض الأنباء عن موافقة لجنة الانضباط داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” علي تقسيط غرامة محمود كهربا على خمسة أقساط .

جاء ذلك بعد استناد محامي اللاعب خلال اجتماعه مع لجنة الاستماع إلي انه يجب منح محمود كهربا فرصة للمشاركة مع النادي الأهلي من أجل تسهيل دفع الغرامة التي وقعت عليه خاصة آن الإيقاف سيعوقه بشكل كبير من سداد قيمة الغرامة.

ونجح محمود كهربا في كسب ثقة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر عقب عودته للمشاركة مع الفريق بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.