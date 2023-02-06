الامارات | فتح باب التصويت لجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباقات الخيل، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن فتح باب التصويت للنسخة السادسة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للتميز في سباقات الخيل من خلال جائزتي (اختيار الجمهور) و(أفضل فارس محلي).

وأوضح البيان أن الفرصة متاحة للجماهير للتصويت في فئتين، الأول جائزة اختيار الجمهور، والتي حصلت عليها المدربة السعودية سارة القحطاني في العام الماضي، ويتم التصويت في هذه الفئة عبر الأنترنت، وهو الحال ذاته الذي ينطلق ألية التصويت على جائزة أفضل فارس محلي وحصل على لقبها في النسخة الأخيرة الفارس أنطونيو فريزو، على أن يتم تحديد قائمة المرشحين لهذه الفئة من خلال أول أربعة فرسان من حيث الانتصارات في موسم السباقات الإماراتي الأخير.

وأشار البيان، إلى سعي الفارس فريزو للدفاع عن لقبه أمام تاغ أوشيه بطل الفرسان في دولة الإمارات بـ 10 مناسبات، بالإضافة إلى ريتشارد مولن وبرناردو بينيرو.

ولفت البيان، إلى أن الجائزة تكرم اختيار الجهور للشخص أو الحصان الذي ساهم بالكثير في عالم السباقات، وأذهل الجماهير بإنجازاته، في لائحة تضم مرشحين لنسخة 2023، كل من الجواد "كوديز ويش" بطل سباق "بريدرز كب ديرت مايل"، والجواد "بعيد" الفائز في ستة سباقات بالفئة الأولى في أوروبا، والفارس جواو موريرا الذي سيتعزل السباقات قريباً، بالإضافة إلى الفحل الاستثنائي غاليليو الذي نفق في 2021.

واختتم البيان بأنه يتم تكريم الفائزين في ست فئات أخرى، تقرر من قبل التحليل الاحصائي أو لجنة خبراء، لكنها ليست مفتوحة للتصويت العام، وهي جوائز: أفضل جواد، أفضل مالك، أفضل مدرب، أفضل فارس، العطاء الدؤوب، وجائزة التميز. وسيتم الإعلان عن الفائزين في يوم حفل توزيع الجوائز الذي يقام في أمسية "سوبر ساترداي" في الرابع من مارس 2023، على أن ينتهي التصويت يوم الأثنين المصادف 13 فبراير الجاري