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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب الأهلي المصري موعدًا مع ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى أول لقاء رسمي يجمع الفريقين فى التاريخ، والمواجهة الثانية على المستوى الرسمى مع بطل دوري أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فى 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني.

موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني فى كأس العالم للأندية

سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

يلتقي الأهلي مع ريال مدريد الاسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية



الهلال السعودى × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الاهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.