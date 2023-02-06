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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير/ شباط 2023 في الدوري الإيطالي والإسباني وغيرها.

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين

ولعل أبرز مباريات اليوم ستأتي في الدوري المصري حين يحل الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين ضيفا على فاركو في الجولة الـ17 للمسابقة.

ولا تقام اليوم العديد من المباريات مثل يومي السبت والأحد، في الوقت الذي تُختتم فيه منافسات الجولة في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

تختتم الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني بمباراة تجمع بين رايو فاليكانو وألميريا.

وفي الدوري الإيطالي، تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ21 حيث يلتقي هيلاس فيرونا فريق لاتسيو، قبل أن يستضيف مونزا نظيره سامبدوريا.

وعربيا، يعود الدوري المصري للاستئناف من جديد، وسيأمل الزمالك في مواصلة الاستفاقة حين يحل ضيفا على فاركو، بعدما نجح الفريق الأبيض خلال الجولة الماضية في الفوز على فيوتشر عقب الفشل في تحقيق أي انتصار خلال 5 مباريات سابقة.

مباريات اليوم في الدوري المصري

فاركو × الزمالك (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × لاتسيو (19:30 مصر، 20:30 السعودية) AD SPORTS Premium 1.

مونزا × سامبدوريا (21:45 مصر، 22:45 السعودية) AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × ألميريا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري التركي

أومراني سبور × أضنة دمير سبور (16:00 مصر، 17:00 السعودية)

جيرسون سبور × قيصري سبور (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

فنربخشة × قونيا سبور (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي × باكوس دي فيريرا (21:00 مصر، 22:00 السعودية)

ريو آفي × سبورتينج لشبونة (23:15 مصر، 00:15 السعودية)