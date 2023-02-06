شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على فاركو فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده فى تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 5.60 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتشهد مباراة الزمالك وفاركو، عودة الخواجة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بعد التراجع عن قرار إقالته، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه، حيث غاب فيريرا عن مواجهة فيوتشر فقط، ثم عاد وظهر في مران الفريق الذى أقيم مساء السبت، على أن يتواجد رفقة أسامة نبيه في قيادة الفريق بمباراة اليوم، أمام فاركو.

على الجانب الآخر، يأمل طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو، فى مواصلة الانتصارات، بعدما تولى المهمة خلفًا لإيهاب جلال، ونجح فى تحقيق الفوز في أول مباراة يقودها بالجولة الماضية أمام المصري البورسعيدى، والتى انتهت بفوز فاركو بنتيجة 2 / 1، وطالب العشرى لاعبى فريقه بالتركيز طوال شوطى المباراة، واستغلال نقاط الضعف التي يعانى منها الزمالك، خاصة فى خط الدفاع، من أجل التسجيل وإرباك حسابات الجهاز الفني للأبيض، كما حذر من انطلاقات أحمد زيزو، والذى يمثل عنصر الخطورة فى صفوف الفارس الأبيض.