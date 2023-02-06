شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب "تنس الكراسى المتحركة" يشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب التنس الأرضي بالكراسي المتحركة القاهرة غدا، الثلاثاء، متوجهة إلى مدينة أبوجا النيجيرية، للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بتركيا مايو المقبل.

وتقام البطولة فى الفترة من 7 إلى 12 فبراير الجاري بمشاركة 10 دول أفريقية.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة فى البطولة من 5 لاعبين ولاعبات مقسمين إلى 3 لاعبين هم: حسن عماد، عبد الرحمن صلاح ومحمد السيد، ولاعبتان هما: نعمة نوح وإيمان حسن، واللاعبين الخمس يمثلون منتخبات مصر للفرق، حيث أن التأهل لكأس العالم يكون بالفريق المكون من ثلاثة لاعبين.

ويرافق البعثة المدرب طاهر شحاتة وتترأس البعثة وتقوم بالأعمال الإدارية لها شيماء سامي.