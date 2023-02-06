شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حجم إصابة محمد حسن وكريم عرفات فى مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد حسن لاعب وسط النادى الإسماعيلى لشد فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته فى مواجهة الاتحاد السكندري أمس. كما أصيب كريم عرفات الظهير الأيمن للإسماعيلي بشد في عضلة السمانة خلال مواجهة الأمس التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفضل أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني للإسماعيلي، استبدال الثنائي بعد شكواهما من الإصابة، ومن المقرر أن يخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيداً لاستعادة جاهزيتها قبل لقاء غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري من عمر مسابقة الدوري.

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، فى أعقاب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتباراً من غد الثلاثاء الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الـ 20 من عمر منافسات مسابقة الدوري.