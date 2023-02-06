شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المران الرئيسى للأهلي استعدادا لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في التاسعة من مساء غد الثلاثاء (بتوقيت القاهرة) على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب وهو نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ويستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة ريال مدريد المقبلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب