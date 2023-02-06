شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حمدى كروان فارس الأهلى فى أول بطولة دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر "حمدى كروان"، ظهير أيسر النادى الأهلى السابق، أحد أهم المواهب الكروية وآخر شهود العيان الراحلين عن عالمنا على تتويج القلعة الحمراء بأول بطولة دورى عام بموسم 1948-1949.

ولد كروان الأهلي عام 1919، وانضم للقلعة الحمراء فى 1938 عن طريق كشاف النادى الأحمر الشهير "عبده البقال" الذى ضمّه ومعه أخرين في هذا الموسم من فريق الكرة بمدرسة السعيدية، وكان حمدى من أوائل المحترفين المصريين، حيث احترف فى الخمسينات من القرن الماضى ولعب لأحد الأنديه السويديه.

وشهد موسم 1948-1949إقامة أول بطولة دوري فى تاريخ مصر، تلك البطولة كانت من نصيب النادي الأهلي الذى وحسمها لصالحه بعد منافسه قوية مع الزمالك والترسانة والإسماعيلي والمصرى من الأندية، حيث احتل الأهلي الصدارة برصيد 29 نقطة، وحل الترسانة وصيفا برصيد 25 نقطة متفوقا على الإسماعيلي، ثم المصري والزمالك وكلاهما 23 نقطة.

وكان كروان قد تحدث عن أول بطولة دورى حصل عليها الأهلى وكان مبلغ 100 قرش مكافأة الفوز بهذه البطولة، وأكد كروان أن بعضاً من لاعبى الأهلى كان يستدين من جيرانه وأقاربه لكى يشترى مستلزمات اللعب فى هذه الفترة، حيث كانت كرة القدم في هذه الفترة كانت تعتمد على الروح والاستمتاع وإمتاع الجماهير فقط فى غياب ظاهرة التعصب والعنف فى الملاعب.

وحصد كروان ورفاقه مع الأهلي في موسم 1948-1949 بطولات الدوري و الكأس معا (لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية) وأيضا بطولة دوري منطقة القاهرة.

وتوفي كروان الأهلي في عام 2014 عن عمر يناهز الـ 95 عامًا.