شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك قبل لقاء الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو بحثاً عن انتصار جديد لملاحقة الأهلى على القمة.

وواجه طارق العشرى، المدير الفنى الحالي لفاركو، فريق الزمالك فى 23 مباراة مع أندية حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة والمصرى البورسعيدى وطلائع الجيش وسموحة، فاز العشري في 7 مباريات وتعادل في 5، وهزم 11 مرة ، واستطاعت الفرق التي قادها طارق العشري تسجيل 23 هدفا في شباك الزمالك، في حين سجل الأبيض 29 هدفا.

وكانت آخر مباراة للعشرى أمام الزمالك مع سموحة هذا الموسم وخسر بهدفين دون رد.

وحقق العشري أكبر نتيجة أمام الزمالك برفقة طلائع الجيش في كأس مصر موسم 2019-2020، حين فاز الطلائع 3-1، عن طريق أحمد سمير (هدفين)، وعمرو مرعي، فيما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت أكبر هزيمة، عندما خسر العشري مع حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من موسم 2006-2007، عبر ثنائية شيكابالا، وهدف من عبد الحليم علي.

وتكررت تلك النتيجة في موسم 2020-2021، بعدما خسر بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إمام عاشور (هدفين)، ويوسف أوباما.



كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك

ويأمل طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو، فى مواصلة الانتصارات، بعدما تولى المهمة خلفًا لإيهاب جلال، ونجح فى تحقيق الفوز في أول مباراة يقودها بالجولة الماضية أمام المصري البورسعيدى، والتى انتهت بفوز فاركو بنتيجة 2 / 1، وطالب العشرى لاعبى فريقه بالتركيز طوال شوطى المباراة، واستغلال نقاط الضعف التي يعانى منها الزمالك، خاصة فى خط الدفاع، من أجل التسجيل وإرباك حسابات الجهاز الفني للأبيض، كما حذر من انطلاقات أحمد زيزو، والذى يمثل عنصر الخطورة فى صفوف الفارس الأبيض.