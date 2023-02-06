شكرا لقرائتكم خبر عن توقف دورى السلة لمشاركة المنتخب فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فترة توقف دورى السلة، والتى تستمر لمدة شهر، وتعود المباريات 6 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة الاتحاد السكندرى.

وأقيمت أمس الأول مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر للمراكز من الأول للثامن، على أن يتم استئناف منافسات دورى الرجال يوم 6 مارس المقبل، بينما تقام مباريات العودة لدورى السيدات يوم 21 فبراير.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم لكرة السلة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى بصالة نادى الاتحاد السكندري.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.