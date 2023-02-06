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تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلي وريال مدريد بالمونديال

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القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، ومحمد الشناوي قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا فى الواحدة إلا الربع ظهرا (بتوقيت القاهرة)، غدا الثلاثاء، بملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط. 

 

ويتحدث المدير الفني للأهلى وقائد الفريق لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المتابعة للبطولة عن مباراة الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر لها الأربعاء، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للبطولة. 

 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

 

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس دون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية. 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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