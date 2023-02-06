شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى وفوزى مرشحان لخلافة عصام الحضرى فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى أحمد ناجي وأحمد فوزي، مدربا حراس المرمى، ترشيحات اتحاد الكرة لتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى، بدلا من عصام الحضرى الذى رحل لتولى نفس المنصب ضمن الجهاز الفني للأرجنتينى هيكتور كوبر مع منتخب سوريا خلال الساعات الماضية.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم الموافقة على رحيل عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن عصام الحضرى تواجد فى المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبى الذى شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السورى من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل علي مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا في شهر مارس المقبل، وهو ما يدفع الاتحاد المصرى لمخاطبة نظيره السورى مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة.

كما أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطنى جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى خلفا للحضرى.