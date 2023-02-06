شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الأهلى لريال مدريد.. محاضرة بالفيديو وبرنامج تدريبى متنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم، الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمقر إقامة البعثة فى الرباط بالمغرب.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل تناول وجبة الإفطار صباح اليوم، وعقد معهم محاضرة فنية، فى إطار الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد.

وشرح مارسيل كولر خلال المحاضرة الفنية عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية التي سيتم تنفيذها فى مران اليوم، إضافة إلى عرض بعض اللقطات المتعلقة بطريقة أداء فريق ريال مدريد.

وحدد كولر بعض التدريبات البدنية والاستشفائية لللاعبين فى بداية المران الجماعي الذي يقام ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الحفاظ على المعدل البدني للاعبين وتجنب الإرهاق والإصابات بسبب رحلة الفريق من طنجة إلى الرباط أمس والتى استغرقت أكثر من 4 ساعات مساء أمس.

ويستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة ريال مدريد المقبلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.