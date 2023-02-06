شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الأهلى لريال مدريد.. محاضرة بالفيديو وبرنامج تدريبى متنوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم، الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمقر إقامة البعثة فى الرباط بالمغرب.
وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل تناول وجبة الإفطار صباح اليوم، وعقد معهم محاضرة فنية، فى إطار الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد.
وشرح مارسيل كولر خلال المحاضرة الفنية عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية التي سيتم تنفيذها فى مران اليوم، إضافة إلى عرض بعض اللقطات المتعلقة بطريقة أداء فريق ريال مدريد.
وحدد كولر بعض التدريبات البدنية والاستشفائية لللاعبين فى بداية المران الجماعي الذي يقام ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية.
ويحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الحفاظ على المعدل البدني للاعبين وتجنب الإرهاق والإصابات بسبب رحلة الفريق من طنجة إلى الرباط أمس والتى استغرقت أكثر من 4 ساعات مساء أمس.
ويستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة ريال مدريد المقبلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.
موعد مباراة الاهلى وريال مدريد الاسبانىويلتقي الأهلي مع ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.
نتائج الأهلى فى كأس العالم للأنديةويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.
مواعيد مباريات كأس العالم للأنديةالهلال السعودى × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
الاهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.
المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.