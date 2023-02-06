شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الخامسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك مع فاركو فى 3 مباريات سابقة، بواقع مباراتين بالدوري ولقاء بكأس الرابطة، حقق الفارس الأبيض انتصارا وحيدا، فيما انتهت مباراة بالتعادل، وحقق فاركو فوزا وحيدا، وسجل الزمالك هدفا وتلقت شباكه هدفين.

انتهت أول مباراة بين الفريقين فوز فاركو 2-0 بكأس الرابطة فيما انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك 1-0 بالدوري.

وحقق الزمالك فوزاً على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري فيما حقق فاركو الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.