شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني فى الخامسة مساء غد الثلاثاء (بتوقيت القاهرة) فى قاعة المؤتمرات بستاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحضر الاجتماع الفنى المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وعلاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

ويحضر الاجتماع أيضا الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريد الإسباني ومسؤولو اللجنة المنظمة فيفا وطاقم تحكيم المباراة.

وتعرض اللجنة المنظمة على وفد الناديين كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بمباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

واستأنف الفريق تدريباته أمس دون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.