شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة وفود البطولة العربية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت وفود البطولة العربية لألعاب القوى ،مصر بعد انتهاء المشاركة فى البطولة، والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وحققت مصر فى البطولة 5 ميداليات فى منافسات الفرق للبطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية المقامة على مضمار استاد القاهرة، بواقع ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.

وحقق الميدالية الفضية كل من، منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما لمنافسات مسافة 6 كم تحت 20 عاما بعد منافسة شرسة مع منتخب المغرب صاحب المركز الأول.

وجاءت الفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب تحت 20 عاما، فى سباق مسافة 8 كم.

بينما فاز بالميدالية البرونزية منتخب الناشئات تحت 18 عاما فى منافسات مسافة 4كم، ومنتخب الناشئين تحت 18 عاما فى منافسات مسافة 6 كم، وأخيرا حقق منتخب السيدات برونزية سباق 8 كم.