شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق مرانه أمام وسائل الإعلام بفرمان كولر استعدادا لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية، فى إطار الاستعداد لمباراة ريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأخطر الأهلى مسؤولي اللجنة المنظمة بإغلاق مران اليوم أمام وسائل الإعلام، وفقا لرغبة الجهاز الفني للفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

من ناحية أخرى، ينتظم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم الاثنين، فى تدريبات فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة ريال مدريد بعدما خاض برنامجا تدريبيا منفردا على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر أمس الأحد على الملعب الفرعى باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وانتظم أفشة في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل المران بتدريب خاص تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق.

من جهته قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، إنه حدد برنامجا تدريبيا خاصا لـ«أفشة»؛ بسبب شكواه من دور برد خفيف عقب مواجهة فريق سياتل الأمريكي بربع نهائي البطولة.

وأوضح «أبوعبلة» أن «أفشة» سوف ينتظم في المران الجماعي بشكل طبيعي اليوم الأثنين.